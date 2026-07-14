Корабль «Союз МС-29» с международным экипажем успешно выведен на орбиту
18:40 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотируемый корабль «Союз МС-29», который был запущен с космодрома Байконур в 17:48 мск, успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», следует из трансляции Роскосмоса.
На корабле на Международную космическую станцию (МКС) отправился экипаж 75-й долговременной экспедиции. На борту находятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров (командир экипажа), Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Ожидаемая продолжительность миссии составляет 261 сутки.
Полет до МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения — ожидается, что корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента станции примерно в 20:56 мск.
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