Корабль «Союз МС-29» с международным экипажем успешно выведен на орбиту

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый корабль «Союз МС-29», который был запущен с космодрома Байконур в 17:48 мск, успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», следует из трансляции Роскосмоса.

На корабле на Международную космическую станцию (МКС) отправился экипаж 75-й долговременной экспедиции. На борту находятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров (командир экипажа), Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Ожидаемая продолжительность миссии составляет 261 сутки.

Полет до МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения — ожидается, что корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента станции примерно в 20:56 мск.