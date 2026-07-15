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НОВОСТИ

ВС США возобновили морскую блокаду Ирана

09:05 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о возобновлении морской блокады Ирана.

«Силы США сегодня в 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск — прим. ТАСС) возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их. На Ближнем Востоке задействованы более 20 кораблей ВМС США и сотни военных самолетов», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

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