13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 505 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 220 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 215, «Центр» — более 325, на направлении «Восток» — свыше 465 и «Днепр» — до 60 военнослужащих.