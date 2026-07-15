Политика ненависти ко всему русскому уже постоянна для Латвии — Песков
14:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Латвии уже постоянно культивируют политику ненависти ко всему русскому. Это вызывает неприятие, прокомментировал на брифинге намерение Риги запретить использование русского языка в СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не новая политика латвийских властей, — заметил он. — Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика. Здесь можно выразить только полное неприятие».
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