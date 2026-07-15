0
0
0
НОВОСТИ

Политика ненависти ко всему русскому уже постоянна для Латвии — Песков

14:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Латвии уже постоянно культивируют политику ненависти ко всему русскому. Это вызывает неприятие, прокомментировал на брифинге намерение Риги запретить использование русского языка в СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не новая политика латвийских властей, — заметил он. — Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика. Здесь можно выразить только полное неприятие».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 15.07.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 505 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
106
13:12 15.07.2026
Сдерживать вспышку Эболы в ДРК становится все сложнее — MSF
0
135
13:00 15.07.2026
Более трети немцев считают возможным участие Германии в войне в течение пяти лет — СМИ
0
171
12:42 15.07.2026
Сбер внедряет GigaCode Desktop – мультиагентное приложение для управления жизненным циклом разработки
0
179
12:32 15.07.2026
В Швеции ежи впервые будут внесены в Красную книгу
0
205
12:20 15.07.2026
На Колыме медведь растерзал 62-летнего мужчину — СК
0
225
12:05 15.07.2026
В Новосибирске ребенок погиб от удара током после прикосновения к водосточной трубе
0
246
12:02 15.07.2026
Ростех и Минобрнауки развивают производственную аспирантуру как самостоятельный институт ученых-практиков
0
237
12:00 15.07.2026
ЕС с марта 2027 года лишает военнообязанных украинцев прав на убежище — Совет ЕС
0
248
11:32 15.07.2026
Маркировку товаров дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах
0
267

Возврат к списку