Политика ненависти ко всему русскому уже постоянна для Латвии — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Латвии уже постоянно культивируют политику ненависти ко всему русскому. Это вызывает неприятие, прокомментировал на брифинге намерение Риги запретить использование русского языка в СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не новая политика латвийских властей, — заметил он. — Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика. Здесь можно выразить только полное неприятие».