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НОВОСТИ

Фон дер Ляйен пообещала Киеву «безопасные заводы дронов в ЕС» для ударов по РФ

15:12 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала киевскому режиму предоставить «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза для ударов по России. Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

Она подписала с Владимиром Зеленским соглашение о намерениях о производстве беспилотников для Украины в Евросоюзе, аналогичное документам, которые Украина подписывала с различными странами НАТО на саммите блока в Анкаре. Глава Еврокомиссии пообещала Украине предоставить «огромные технологические и промышленные возможности» Европы, а также «безопасные заводы дронов на территории ЕС».

Страны ЕС уже широко производят беспилотники для Украины. В апреле Минобороны РФ обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, на которых производят БПЛА для ударов по России, предупредив, что европейской общественности следует знать, откуда исходят реальные угрозы их безопасности.

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