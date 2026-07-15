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На Украине 71% предприятий испытывают дефицит рабочей силы — опрос

16:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 70% украинских предприятий жалуются на нехватку рабочей силы, что не дает им возможности полноценно вести бизнес. Об этом сообщил Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

«В июне 2026 года рекордное число предпринимателей (71%) назвали нехватку рабочей силы основным препятствием для ведения бизнеса», — говорится в исследовании ИЭИ.

Наиболее остро эта проблема стоит в Кировоградской, Черновицкой, Львовской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской и Запорожской областях, где на нехватку рабочей силы и специалистов сетуют более 80% руководителей предприятий. При этом в ИЭИ отметили, что еще в мае этого года о проблеме дефицита рабочей силы сообщали 69% предпринимателей.

На втором месте среди основных препятствий для ведения бизнеса остается рост цен на сырье, говорится в итогах исследования.

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