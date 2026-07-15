16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замруководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер выступил против интеграции Украины в ЕС и заявил, что это принесет немцам только колоссальные расходы.

«Правительство [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца прямо сейчас объявляет о намерении ускорить вступление Украины в ЕС. Перед Украиной еще долгий путь, но они хотят использовать текущий импульс. Насколько халатны эти действия Мерца? Вступление Украины в ЕС принесет немцам лишь колоссальные расходы», — написал Фронмайер на своей странице в соцсети X.

При этом он утверждал, что в случае прихода партии АдГ к власти «никакого вступления Украины в ЕС за счет немецких налогоплательщиков не будет».