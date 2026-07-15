Конголезские повстанцы контролируют до 30% мировой добычи колтана — французский дипломат

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повстанческая группировка «Движение 23 марта» (M23) контролирует до 30% мировой добычи колтана — ключевого минерала для изготовления компонентов для современной микроэлектроники — за счет захваченного ею горнодобывающего района Рубайя на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон, чьи слова приводит портал Actualite.

«M23 контролирует от 15% до 30% мировой добычи колтана за счет месторождения Рубайя», — заявил дипломат на заседании в ООН, посвященном влиянию борьбы за природные ресурсы на вооруженные конфликты. По его словам, полученные доходы повстанцы используют для финансирования созданной на подконтрольных территориях параллельной администрации.

На этом фоне французский дипломат призвал к выполнению резолюции 2773 Совета Безопасности ООН, которая, в частности, требует вывода руандийских сил с территории ДРК и прекращения поддержки M23 со стороны Руанды.

Группировка М23 была создана в 2012 году дезертировавшими из рядов конголезской армии военнослужащими. В 2021 году отряды повстанцев возобновили боевые действия на востоке страны, захватив более 100 городов и населенных пунктов, включая административные центры двух провинций. Контроль над районом Рубайя они установили в 2024 году.