В Киеве возник масштабный пожар на складах, наблюдается сильное задымление
16:32 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштабный пожар возник в одном из районов Киева, горят склады. Об этом сообщило издание «Страна».
На опубликованных изданием кадрах сильный пожар, над городом высоко поднимается густой столб дыма. Предварительно, по информации «Страны», горят склады. Что именно горит, не уточняется.
Ранее, в ночь на вторник, после взрывов также были повреждены склады в Киеве. В результате возникли пожары, город затянуло дымом.
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