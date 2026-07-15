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НОВОСТИ

В Арктике появилась самая северная в России сеть сервисных автоцентров

17:00 15.07.2026

На маршруте от Ямало-Ненецкого автономного округа до «Бухты Север» в Красноярском крае нефтедобывающая компания «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть») создала крупнейшую сеть автосервисных центров. Сеть появилась в рамках выполнения «Роснефтью» масштабного проекта «Восток Ойл». Напомним, в рамках этого проекта идет освоение месторождений нефти и газа на Таймырском полуострове. Сейчас идет активное строительство основных объектов «Восток Ойл» – нефтяного терминала «Порт Бухта Север», нефтеперекачивающих станций, приемо-сдаточного пункта с резервуарным парком, а также завершается строительство нефтепровода общей протяженностью 790 км.

Для пополнения автопарка «РН-Ванкор» отечественные машиностроительные компании поставили 5000 единиц специальной и дорожно-строительной техники. Всеми транспортными средствами, обслуживающими нефтяников, занимается Единый центр управления транспортом «РН-Ванкор», созданный в 2025 году с использованием современных цифровых решений. Автопарк на всех объектах «Восток Ойл» в режиме реального времени контролирует разработанная в «Роснефти» единая корпоративная телематическая платформа, которая обеспечивает планирование, маршрутизацию и подачу автомобилей, распределение заданий и подготовку отчетности, а также многие другие процессы.

Подобное цифровое управление помогает компании снизить производственные издержки и значительно повысить эффективность работы транспорта в сложных климатических условиях Крайнего Севера. Именно для обслуживания имеющегося автопарка были открыты сервисные центры, ремонтно-производственные участки и дорожно-ремонтные пункты.

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