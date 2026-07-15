С 2011 года благоустроено около 110 км набережных Москвы-реки – Собянин

18:00

В Москве открыта для горожан новая набережная протяженностью 825 метров. Новая общественная территория у воды расположена на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским железнодорожным мостами. Название для нее смогут выбрать сами москвичи в проекте «Активный гражданин» - эту идею уже поддержал мэр столицы Сергей Собянин, который посетил новую набережную.

Напомним, реконструкция набережной между Шелепихинским и Белорусским мостами стартовала в 2023 году и завершилась совсем недавно. В этом месте постарались создать комфортное общественное пространство для отдыха и прогулок у реки, примыкающее к существующим и планируемым жилым кварталам.

На всем протяжении набережной была выстроена подпорная стена из монолитных железобетонных элементов, что обеспечивает надежное удержание берегового склона. Подпорная стена отделана гранитными плитами. Строители проложили на набережной 1,9 км пешеходных и велосипедных дорожек, оборудовали детскую и спортивную площадки. Также разбит газон площадью один гектар и высажены 450 квадратных метров цветников.

Строительство набережной было частью крупного проекта по созданию единого благоустроенного променада вдоль Москвы- реки от моста-паруса в районе Новозаводской улицы до Дорогомиловского моста (здание театра «Мастерская П.Н. Фоменко»). Ее общая протяженность 7 км. Сейчас созданы два из четырех участков - 1,4 км. Ранее, в 2023 году был открыт участок от моста Академика Королева до Шелепихинского моста протяженностью 0,6 км, а в 2026 году участок от Шелепихинского моста до Белорусского железнодорожного моста протяженностью 0,8 км. Продолжаются работы на еще двух этапах - 5,6 км, объединяющих участки от Белорусского железнодорожного моста до Дорогомиловского («Мастерская П.Н. Фоменко») протяженностью 1,2 километра и от моста-паруса в районе Новозаводской улицы до моста Академика Королева длиной 4,4 километра. Завершить проект предполагается до конца 2028 года. По словам мэра Сергея Собянина, с 2011 года в Москве удалось привести в порядок примерно 110 км набережных, включая практически все исторические гранитные набережные в центре мегаполиса.