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Международная федерация гандбола отменила запрет на участие команд из РФ и Белоруссии

18:35 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские сборные до участия в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В связи с решениями исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 мая и 7 июля 2026 года совет IHF постановил привести позицию организации в соответствие с последними рекомендациями МОК, немедленно отменив запрет, введенный 4 марта 2022 года на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, экспертов в мероприятиях и деятельности IHF. В соответствии с рекомендацией МОК, IHF в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) должна принять все необходимые меры для выполнения действующих антидопинговых требований в связи с возвращением российских спортсменов к международным соревнованиям по гандболу, обеспечивая при этом полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет», — говорится в заявлении пресс-службы IHF.

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