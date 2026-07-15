МИД Ирана: На данный момент у нас нет планов на переговоры с [США]
19:29 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран на данный момент не планирует вести переговоры с США и сосредоточен на обороне. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«На данный момент у нас нет планов на переговоры, и мы сосредоточены на обороне», — приводит его слова агентство Tasnim.
Он также подчеркнул, что подписанный Ираном и США меморандум о взаимопонимании «представляет собой набор взаимных обязательств». По его словам, «в случае нарушений другой стороной» Тегеран также «воздержится от выполнения своих обязательств» и «будет следовать тому же принципу в будущем».
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