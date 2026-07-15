На саммите Украины и стран Юго-Восточной Европы президент Сербии не стал подписывать итоговый документ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич не стал подписывать антироссийскую итоговую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который прошел в среду в Киеве. Об этом сообщила сербская газета «Политика».

Как сообщило издание, присутствовавший на саммите в Киеве Вучич не подписал итоговый документ. В результате Сербия осталась единственным государством-участником встречи, не поддержавшим декларацию. По данным газеты, документ содержит призывы к ужесточению антироссийских санкций, а также лозунги о продолжении военной и финансовой поддержки Киева и содействии евроатлантической интеграции Украины.