На саммите Украины и стран Юго-Восточной Европы президент Сербии не стал подписывать итоговый документ
20:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич не стал подписывать антироссийскую итоговую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который прошел в среду в Киеве. Об этом сообщила сербская газета «Политика».
Как сообщило издание, присутствовавший на саммите в Киеве Вучич не подписал итоговый документ. В результате Сербия осталась единственным государством-участником встречи, не поддержавшим декларацию. По данным газеты, документ содержит призывы к ужесточению антироссийских санкций, а также лозунги о продолжении военной и финансовой поддержки Киева и содействии евроатлантической интеграции Украины.
НОВОСТИ
- 19:45 15.07.2026
- В России за неделею бензин в среднем подорожал на 1 руб. 83 коп - Росстат
- 19:29 15.07.2026
- МИД Ирана: На данный момент у нас нет планов на переговоры с [США]
- 18:40 15.07.2026
- Профиль Трампа будет на новом «золотом долларе», который выпустят в честь 250-летия США
- 18:35 15.07.2026
- Международная федерация гандбола отменила запрет на участие команд из РФ и Белоруссии
- 18:00 15.07.2026
- С 2011 года благоустроено около 110 км набережных Москвы-реки – Собянин
- 17:25 15.07.2026
- ЕС дает Киеву миллиард евро на дроны, и обещает еще 10 на ракеты и самолеты
- 17:00 15.07.2026
- В Арктике появилась самая северная в России сеть сервисных автоцентров
- 16:50 15.07.2026
- Илон Маск назвал Марин Ле Пен "последней надеждой Франции"
- 16:32 15.07.2026
- В Киеве возник масштабный пожар на складах, наблюдается сильное задымление
- 16:30 15.07.2026
- АдГ: Вступление Украины в ЕС принесет немцам лишь колоссальные расходы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать