0
0
0
НОВОСТИ

На саммите Украины и стран Юго-Восточной Европы президент Сербии не стал подписывать итоговый документ

20:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич не стал подписывать антироссийскую итоговую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который прошел в среду в Киеве. Об этом сообщила сербская газета «Политика».

Как сообщило издание, присутствовавший на саммите в Киеве Вучич не подписал итоговый документ. В результате Сербия осталась единственным государством-участником встречи, не поддержавшим декларацию. По данным газеты, документ содержит призывы к ужесточению антироссийских санкций, а также лозунги о продолжении военной и финансовой поддержки Киева и содействии евроатлантической интеграции Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 15.07.2026
В России за неделею бензин в среднем подорожал на 1 руб. 83 коп - Росстат
0
78
19:29 15.07.2026
МИД Ирана: На данный момент у нас нет планов на переговоры с [США]
0
126
18:40 15.07.2026
Профиль Трампа будет на новом «золотом долларе», который выпустят в честь 250-летия США
0
236
18:35 15.07.2026
Международная федерация гандбола отменила запрет на участие команд из РФ и Белоруссии
0
222
18:00 15.07.2026
С 2011 года благоустроено около 110 км набережных Москвы-реки – Собянин
0
278
17:25 15.07.2026
ЕС дает Киеву миллиард евро на дроны, и обещает еще 10 на ракеты и самолеты
0
347
17:00 15.07.2026
В Арктике появилась самая северная в России сеть сервисных автоцентров
0
356
16:50 15.07.2026
Илон Маск назвал Марин Ле Пен "последней надеждой Франции"
0
381
16:32 15.07.2026
В Киеве возник масштабный пожар на складах, наблюдается сильное задымление
0
410
16:30 15.07.2026
АдГ: Вступление Украины в ЕС принесет немцам лишь колоссальные расходы
0
377

Возврат к списку