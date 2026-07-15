Профиль Трампа будет на новом «золотом долларе», который выпустят в честь 250-летия США

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Монетный двор США собирается начать чеканку долларовой монеты с изображением нынешнего президента страны Дональда Трампа.

Министр финансов Скотт Бессент представил в среду эскизы новой "золотой монеты", на одной стороне которой изображен профиль Трампа рядом с фразой "In God We Trust".

"Монетный двор США в честь 250-летия независимости Америки начнет чеканку этой новой золотой монеты номиналом 1 доллар, чтобы почтить непреходящее наследие свободы и непреходящий символ патриотизма", - написал Бессент в соцсети.

Изображение действующего президента на американских памятных монетах является редкостью, отмечает The Wall Street Journal.