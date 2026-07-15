0
0
117
НОВОСТИ

В РФ число квартирных краж за 20 лет снизилось в 30 раз — МВД

15:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число квартирных краж в России за 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Работа полицейских и развитие технических средств охраны жилища позволили за 20 лет добиться сокращения квартирных краж более чем в 30 раз. Если за первое полугодие 2006 года в стране их было зарегистрировано 119 065, то за шесть месяцев текущего года — 3 907», — написала она в «Максе».

Волк добавила, что совершать такие преступления становится все сложнее. «Вот и приходится злоумышленникам искать нестандартные подходы к своему криминальному ремеслу», — отметила представитель ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 15.07.2026
Трамп заявил, что Россия готова скоро заключить сделку по Украине
0
12
15:12 15.07.2026
Фон дер Ляйен пообещала Киеву «безопасные заводы дронов в ЕС» для ударов по РФ
0
79
14:32 15.07.2026
Кремль фиксирует и анализирует заявления США о санкциях — Песков
0
181
14:12 15.07.2026
Значительная часть возможностей по купированию энергетического кризиса исчерпана — МВФ
0
205
14:00 15.07.2026
Политика ненависти ко всему русскому уже постоянна для Латвии — Песков
0
237
13:32 15.07.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 505 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
277
13:12 15.07.2026
Сдерживать вспышку Эболы в ДРК становится все сложнее — MSF
0
291
13:00 15.07.2026
Более трети немцев считают возможным участие Германии в войне в течение пяти лет — СМИ
0
325
12:42 15.07.2026
Сбер внедряет GigaCode Desktop – мультиагентное приложение для управления жизненным циклом разработки
0
283
12:32 15.07.2026
В Швеции ежи впервые будут внесены в Красную книгу
0
335

Возврат к списку