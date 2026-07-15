В РФ число квартирных краж за 20 лет снизилось в 30 раз — МВД

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число квартирных краж в России за 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Работа полицейских и развитие технических средств охраны жилища позволили за 20 лет добиться сокращения квартирных краж более чем в 30 раз. Если за первое полугодие 2006 года в стране их было зарегистрировано 119 065, то за шесть месяцев текущего года — 3 907», — написала она в «Максе».

Волк добавила, что совершать такие преступления становится все сложнее. «Вот и приходится злоумышленникам искать нестандартные подходы к своему криминальному ремеслу», — отметила представитель ведомства.