В РФ число квартирных краж за 20 лет снизилось в 30 раз — МВД
15:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число квартирных краж в России за 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Работа полицейских и развитие технических средств охраны жилища позволили за 20 лет добиться сокращения квартирных краж более чем в 30 раз. Если за первое полугодие 2006 года в стране их было зарегистрировано 119 065, то за шесть месяцев текущего года — 3 907», — написала она в «Максе».
Волк добавила, что совершать такие преступления становится все сложнее. «Вот и приходится злоумышленникам искать нестандартные подходы к своему криминальному ремеслу», — отметила представитель ведомства.
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