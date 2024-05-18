На Украине начался протест дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации
17:30 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев — Одесса. Они вывели на дорогу сотни фур, создав огромную пробку, сообщает украинское издание «Страна».
Отмечается, что водители выступают против нового закона о мобилизации.
Как говорит участник акции, автор одного из опубликованных изданием видео, «дальнобойщики протестуют против драконовских законов полулегитимной „зеленой власти“ (власть президента Владимира Зеленского — прим. ТАСС)». Мужчина на видео отмечает, что на трассе представлены грузовые машины из всех регионов Украины, по его словам, «пусть власти видят, что мы — граждане страны и на нас эта страна держится, а не на них».
НОВОСТИ
- 17:00 18.05.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области
- 16:00 18.05.2024
- Один человек погиб и один ранен в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
- 15:00 18.05.2024
- В Киеве заявили, что нуждаются в 120-130 истребителях F-16
- 14:00 18.05.2024
- Судно под флагом Танзании затонуло в Черном море
- 13:00 18.05.2024
- Логистические центры ВСУ поражены в Одесской области
- 12:30 18.05.2024
- В Киеве отвергли идею Макрона об олимпийском перемирии
- 12:00 18.05.2024
- В СДПГ предложили защитить часть воздушного пространства Украины с территории НАТО
- 11:30 18.05.2024
- США хотят разработать новое поколение средств защиты своих спутников — NYT
- 11:00 18.05.2024
- Экоактивисты устроили акцию протеста на летном поле аэропорта Мюнхена
- 10:30 18.05.2024
- США считают, что ХАМАС сейчас не готово к сделке по заложникам с Израилем — Axios
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать