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НОВОСТИ

На Украине начался протест дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации

17:30 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев — Одесса. Они вывели на дорогу сотни фур, создав огромную пробку, сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что водители выступают против нового закона о мобилизации.

Как говорит участник акции, автор одного из опубликованных изданием видео, «дальнобойщики протестуют против драконовских законов полулегитимной „зеленой власти“ (власть президента Владимира Зеленского — прим. ТАСС)». Мужчина на видео отмечает, что на трассе представлены грузовые машины из всех регионов Украины, по его словам, «пусть власти видят, что мы — граждане страны и на нас эта страна держится, а не на них».

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