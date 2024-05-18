Один человек погиб и один ранен в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал коммунальную машину в Курской области, один человек погиб, второй ранен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался <…> Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь. Он будет госпитализирован в Рыльскую ЦРБ», — написал он.