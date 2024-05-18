0
0
1
НОВОСТИ

Один человек погиб и один ранен в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

16:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал коммунальную машину в Курской области, один человек погиб, второй ранен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался <…> Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь. Он будет госпитализирован в Рыльскую ЦРБ», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 18.05.2024
В Киеве заявили, что нуждаются в 120-130 истребителях F-16
0
192
14:00 18.05.2024
Судно под флагом Танзании затонуло в Черном море
0
280
13:00 18.05.2024
Логистические центры ВСУ поражены в Одесской области
0
385
12:30 18.05.2024
В Киеве отвергли идею Макрона об олимпийском перемирии
0
379
12:00 18.05.2024
В СДПГ предложили защитить часть воздушного пространства Украины с территории НАТО
0
418
11:30 18.05.2024
США хотят разработать новое поколение средств защиты своих спутников — NYT
0
416
11:00 18.05.2024
Экоактивисты устроили акцию протеста на летном поле аэропорта Мюнхена
0
445
10:30 18.05.2024
США считают, что ХАМАС сейчас не готово к сделке по заложникам с Израилем — Axios
0
477
10:00 18.05.2024
В Полтавской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры
0
487
09:30 18.05.2024
Резолюция по Сребренице даст РФ и Сербии право поднять вопрос геноцида их народов — Вучич
0
572

Возврат к списку