Один человек погиб и один ранен в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
16:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дрон Вооруженных сил Украины атаковал коммунальную машину в Курской области, один человек погиб, второй ранен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
«В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался <…> Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь. Он будет госпитализирован в Рыльскую ЦРБ», — написал он.
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