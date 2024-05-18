ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки российских войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении ведомства.