ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области
17:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения группировки российских войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении ведомства.
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