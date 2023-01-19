РФ закрыла въезд в страну 31 новозеландцу в качестве ответной меры
12:20 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия на бессрочной основе в качестве ответной меры запретила въезд в страну 31 новозеландцу из числа представителей власти и журналистов. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД РФ.
«В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве», — указали в дипведомстве.
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