РФ закрыла въезд в страну 31 новозеландцу в качестве ответной меры

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на бессрочной основе в качестве ответной меры запретила въезд в страну 31 новозеландцу из числа представителей власти и журналистов. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД РФ.

«В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве», — указали в дипведомстве.