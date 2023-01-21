В Москве выявили 1 921 случай заражения коронавирусом за сутки

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 921 против 2 038 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 328 349 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 13 против 12 днем ранее, до 47 774. Количество случаев выздоровления возросло на 1 393, до 3 132 164.