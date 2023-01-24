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В Думе изучают вопрос о конфискации имущества россиян, «поливающих грязью» РФ — Володин

15:12 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших из страны россиян, которые ее «поливают грязью». Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией [имущества], речь идет о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанес вред. И за это должны понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают, а, может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит. Но здесь, возможно, посмотреть такой подход, мы его сейчас изучаем, начата работа в этом направлении», — сказал он на заседании Думы.

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