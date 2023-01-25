ВСУ концентрируют силы у города Запорожья и готовят контрнаступление — Балицкий
14:32 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют свои силы в районе подконтрольного Киеву города Запорожья и готовятся к проведению контрнаступления. Об этом заявил в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы эту ситуацию видим, понимаем и, соответственно, готовимся к встрече незваных гостей», — сказал он.
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