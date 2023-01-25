На саммите БРИКС обсудят создание собственной валюты объединения — Лавров

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тема создания собственной валюты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) будет обсуждаться на саммите объединения, который состоится в конце августа. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Анголы Жоау Лоуренсу в Луанде.

«Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях прозвучали, о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках Сообщества латиноамериканских и карибских государств. Об этом обязательно пойдет речь на саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике в конце августа и куда приглашается группа африканских стран, включая, как я понимаю, и президента Лоуренсу», — сказал глава российского дипведомства.