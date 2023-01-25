General Dynamics построит для Украины 31 танк M1 Abrams - СМИ

18:30 Источник: Интерфакс

США выделят $400 млн на производство 31 танка M1 Abrams, которые затем поставят Украине, передает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн, сообщили два представителя властей, знакомых с ситуацией. Танки построит компания General Dynamics Corp.", - информирует агентство.

Средства на эти танки поступят в рамках финансового пакета "Инициатива содействия безопасности Украины".