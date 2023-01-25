General Dynamics построит для Украины 31 танк M1 Abrams - СМИ
18:30 25.01.2023 Источник: Интерфакс
"Администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн, сообщили два представителя властей, знакомых с ситуацией. Танки построит компания General Dynamics Corp.", - информирует агентство.
Средства на эти танки поступят в рамках финансового пакета "Инициатива содействия безопасности Украины".
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