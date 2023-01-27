Путин дал поручение построить до 2030 года не менее 700 гражданских самолетов и вертолетов

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские авиакомпании до 2030 года должны получить не менее 700 самолетов и вертолетов с привлечением средств ФНБ. Это следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2022 года.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов, предусматривающих: обновление парка гражданских воздушных судов с учетом необходимости поставки до 2030 года не менее 700 таких судов отечественного производства (включая вертолеты)», — отмечается в перечне поручений.