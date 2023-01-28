На 30% в 2022 году выросло число уволившихся с военной службы в ФРГ - СМИ
09:25 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, за отчетный период уволились со службы 235 военнослужащих, годом ранее — 176. Отдельно в статистике приводятся резервисты: если в 2021 среди них было 10 увольнений, то в 2022 — 271.
«Многие действующие солдаты в качестве причины указали, что, заступая на службу, они не ожидали настоящего вооруженного конфликта», — говорится в статье.
Данная статистика существенно расходится с той, что публиковалась 6 января в газетах редакционной группы Эр-эн-дэ (RND). Издания, ссылаясь на данные министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, отмечали, что в 2022 году число рапортов составило 951, а годом ранее — 201.
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