На 30% в 2022 году выросло число уволившихся с военной службы в ФРГ - СМИ

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число рапортов об увольнении с контрактной военной службы в Германии увеличилось по итогам прошлого года на 30%. Об этом сообщил в пятницу журнал «Шпигель» со ссылкой на закрытую статистику Минобороны ФРГ.



По данным издания, за отчетный период уволились со службы 235 военнослужащих, годом ранее — 176. Отдельно в статистике приводятся резервисты: если в 2021 среди них было 10 увольнений, то в 2022 — 271.



«Многие действующие солдаты в качестве причины указали, что, заступая на службу, они не ожидали настоящего вооруженного конфликта», — говорится в статье.



Данная статистика существенно расходится с той, что публиковалась 6 января в газетах редакционной группы Эр-эн-дэ (RND). Издания, ссылаясь на данные министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, отмечали, что в 2022 году число рапортов составило 951, а годом ранее — 201.







