В Чехии начался второй день выборов президента
10:30 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В пятницу явка избирателей, согласно данным информационного агентства ЧТК, составила около 50%.
Во второй тур выборов, по итогам состоявшегося 13 и 14 января первого тура, вышли отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. При явке 68,2% избирателей лучшего результата в первом туре добился Павел, получивший 35,4% голосов. Бабиш заручился поддержкой 34,99% проголосовавших.
Проходящие президентские выборы являются третьими в истории Чешской республики прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом.
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