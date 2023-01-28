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В Чехии начался второй день выборов президента

10:30 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начавшееся в пятницу голосование на выборах президента Чехии, которое проходит два дня, возобновилось в субботу. Около 15 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 (10:00 мск) и будут работать до 14:00 (16:00 мск). Итоги голосования станут известны вечером в субботу.

В пятницу явка избирателей, согласно данным информационного агентства ЧТК, составила около 50%.

Во второй тур выборов, по итогам состоявшегося 13 и 14 января первого тура, вышли отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. При явке 68,2% избирателей лучшего результата в первом туре добился Павел, получивший 35,4% голосов. Бабиш заручился поддержкой 34,99% проголосовавших.

Проходящие президентские выборы являются третьими в истории Чешской республики прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом.

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