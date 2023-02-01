Вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия видит, что вся военная инфраструктура НАТО, включая спутники, круглосуточно работает против РФ в интересах Украины. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ, мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки в режиме 24/7 работают в интересах Украины», — сказал он.