Индексация соцпособий с 1 февраля коснется 16 млн россиян
15:12 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индексация ряда социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 11,9% затронет 16 млн россиян. Об этом сообщил в среду журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«С 1 февраля увеличатся выплаты, пособия и компенсации более чем для 16 млн граждан. Повышение коснется мер социальной поддержки, которые получают граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои России, семьи с детьми — единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — сказал он.
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