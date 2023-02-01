Индексация соцпособий с 1 февраля коснется 16 млн россиян

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индексация ряда социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 11,9% затронет 16 млн россиян. Об этом сообщил в среду журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«С 1 февраля увеличатся выплаты, пособия и компенсации более чем для 16 млн граждан. Повышение коснется мер социальной поддержки, которые получают граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои России, семьи с детьми — единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — сказал он.