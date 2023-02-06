Мали объявила персоной нон грата представителя миссии ООН в этой стране

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Мали объявило персоной нон грата главу отдела по правам человека Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Гийома Нгефа-Атондоко Андали и потребовало от него покинуть страну в течение 48 часов. Как сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си, ему предъявлены обвинения в «подрывных и дестабилизирующих» действиях против Мали.

«Данная мера [высылка] принята в связи с дестабилизирующими и подрывными действиями господина Андали, — цитирует Би-би-си коммюнике малийского правительства. — Действуя в обход официальных властей и национальных институтов Мали, он подбирал самозванцев, безосновательно выступавших от имени малийского гражданского общества, для представления их в качестве свидетелей при обсуждении обстановки в Мали на заседаниях Совета Безопасности ООН».