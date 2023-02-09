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В ЕС никто не знает, где находится большая часть «замороженных» активов ЦБ РФ - СМИ

23:00 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юридическая служба ЕС фактически подтвердила, что никто не знает, где находятся 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов. Из этой суммы на данный момент установлено местонахождение не более 36,4 млрд долларов. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг, со ссылкой на документ, подготовленный для лидеров ЕС к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Чтобы передать российские активы Украине, нужно их сначала найти, отмечает юридическая служба, которая для этого рекомендует саммиту ЕС обязать европейские банки незамедлительно передать всю информацию о замороженных средствах РФ Еврокомиссии.

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