ФСБ задержала членов группы, легализующей нелегальных мигрантов через фиктивные браки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России совместно с Росгвардией задержала участников преступной группы, занимавшейся легализацией нелегальных мигрантов путем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии <…> пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Московского и Липецкого регионов», — сообщили в ЦОС.

По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали иностранным гражданам поддельные документы, оказывали содействие в заключении фиктивных браков, установлении отцовства над детьми из числа российских граждан с целью последующей легализации иностранцев на территории России, отметили в ФСБ. Задержаны организатор и четверо активных участников межрегиональной преступной группы.