ЕС создаст специальную группу для анализа условий использования замороженных активов РФ
17:32 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС создаст специальную группу для анализа правовых условий использования замороженных активов РФ. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Швеции Ульф Кристерссон.
«Почти на каждом заседании Совета ЕС речь идет об Украине, — отметил он. — Часть этой работы теперь касается использования замороженных российских активов в странах ЕС в соответствии с международными законами и законами ЕС. Сейчас ЕС активизирует усилия по их использованию для восстановления Украины. Завтра в Брюсселе будет объявлено о создании <…> группы, которую возглавит [глава управления внешней торговли (Kommerskollegium, „Коммерсколлегиум“)] Андерс Анлид».
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