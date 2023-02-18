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Глава МИД Индии обвинил Сороса в стремлении «определять, как работает весь мир»

19:30 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар назвал американского финансиста, миллиардера Джорджа Сороса «богатым, самоуверенным и опасным» человеком, который считает, что «его взгляды должны определять, как устроен мир».

«Сорос — старый, богатый, самоуверенный человек, сидящий в Нью-Йорке, который все еще думает, что его взгляды должны определять, как устроен весь мир», — заявил глава МИД республики в субботу в Сиднее на политологической конференции «Раисина Сидней», в ходе которой обсуждались отношения между Австралией и Индией. Его слова приводит агентство Пресс Траст оф Индиа.

Джайшанкар также назвал Сороса «опасным». «Такие люди, как он, считают, что выборы хороши, если побеждает человек, которого мы хотим видеть. Если выборы приведут к другому результату, то мы скажем, что на самом деле это порочная демократия», — отметил глава МИД Индии. Он также заявил, что комментарии Сороса типичны для «евроатлантического взгляда».

Ранее на этой неделе Сорос, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что глава индийского конгломерата Adani Group («Адани груп») Гаутам Адани и премьер-министр Индии Нарендра Моди «близкие союзники, их судьбы переплетены». По мнению американского миллиардера, проблемы, с которыми в последнее время столкнулся этот индийский холдинг, «существенно ослабят контроль Моди над федеральным правительством Индии», а также «откроют дверь для столь необходимых институциональных реформ».

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