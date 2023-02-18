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НОВОСТИ

У США нет сомнений в победе Украины — Блинкен

20:30 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не сомневаются, что Украина сможет добиться успеха в конфликте с Россией. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Блинкен подчеркнул готовность США продолжать поддерживать Украину так долго, как потребуется. «У нас нет никаких сомнений в победе и успехе Украины», — продолжил он.

Госсекретарь США указал на единство НАТО, «подобного которому не было 30 лет». «Тысячи компаний из всех стран покинули Россию, потому что репутационные риски слишком высоки», — добавил он. Глава американской дипломатии также выступил с утверждением, что «все связи России с миром разорваны одна за другой».

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