У США нет сомнений в победе Украины — Блинкен
20:30 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не сомневаются, что Украина сможет добиться успеха в конфликте с Россией. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Блинкен подчеркнул готовность США продолжать поддерживать Украину так долго, как потребуется. «У нас нет никаких сомнений в победе и успехе Украины», — продолжил он.
Госсекретарь США указал на единство НАТО, «подобного которому не было 30 лет». «Тысячи компаний из всех стран покинули Россию, потому что репутационные риски слишком высоки», — добавил он. Глава американской дипломатии также выступил с утверждением, что «все связи России с миром разорваны одна за другой».
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