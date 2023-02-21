Сергей Собянин: новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе в ТиНАО уже осенью

10:07

Калужское и Варшавское шоссе в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) российской столицы через несколько месяцев будут соединены новой трассой. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это произойдет уже будущей осенью.

«Четырехполосная трасса «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево» протяженностью 11,9 км будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десну и станет продолжением магистрали «Калужское шоссе - Яковлево», - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

По мнению Собянина, у новой магистрали есть ряд важных преимуществ. Автомобилистам теперь будет удобнее перемещаться между Троицком и Щербинкой, поселениями Рязановским и Десеновским, также созданы альтернативные пути для выезда из этих населенных пунктов на Калужское и Варшавское шоссе. Кроме того, жителям города Троицка и соседних населенных пунктов окажутся доступнее станции Московского центрального диаметра-2.

По данным градоначальника, после образования ТиНАО в округе было построено более 350 км дорог. К концу нынешнего года планируют ввести в эксплуатацию еще 70 км дорог.