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НОВОСТИ

Нуланд интересно, что Китай «водрузит» на стол переговоров по Украине

19:30 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты хотят ознакомиться с планом Китая, направленным на урегулирование на Украине, но настаивают на том, чтобы Пекин не выдвигал идею простого прекращения огня. Об этом сообщила в четверг в открытом интервью газете «Вашингтон пост», которое транслировалось в прямом эфире в интернете, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Прежде всего, по мирному плану Китая. Мы ждем, чтобы посмотреть, что [именно] китайская сторона водрузит на стол [переговоров]. Предполагается, что это будет объявлено завтра (в пятницу — прим. ТАСС)», — заявила американский дипломат.

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