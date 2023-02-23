Нуланд интересно, что Китай «водрузит» на стол переговоров по Украине

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты хотят ознакомиться с планом Китая, направленным на урегулирование на Украине, но настаивают на том, чтобы Пекин не выдвигал идею простого прекращения огня. Об этом сообщила в четверг в открытом интервью газете «Вашингтон пост», которое транслировалось в прямом эфире в интернете, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Прежде всего, по мирному плану Китая. Мы ждем, чтобы посмотреть, что [именно] китайская сторона водрузит на стол [переговоров]. Предполагается, что это будет объявлено завтра (в пятницу — прим. ТАСС)», — заявила американский дипломат.