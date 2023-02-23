Нуланд интересно, что Китай «водрузит» на стол переговоров по Украине
19:30 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Прежде всего, по мирному плану Китая. Мы ждем, чтобы посмотреть, что [именно] китайская сторона водрузит на стол [переговоров]. Предполагается, что это будет объявлено завтра (в пятницу — прим. ТАСС)», — заявила американский дипломат.
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