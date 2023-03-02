Сергей Собянин: Открытие пригородного вокзала «Марьина Роща» улучшит транспортное обслуживание 130 тыс. москвичей

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В российской столице открыт новый пригородный вокзал «Марьина Роща» Московского центрального диаметра-2. Этот объект стал одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, теперь примерно 130 тыс. жителей Мещанского района и Марьиной Рощи смогут использовать для поездок новые маршруты и экономить в пути до 20% времени. А у пассажиров МЦД-2 теперь есть четырнадцатая пересадочная станция. «После запуска вокзала разгрузится одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии метро», - сообщил градоначальник в своем Telegam-канале.

Мэр напомнил о запуске Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, которая 1 февраля начала работать полностью. Новое кольцо тесно связано со всей транспортной инфраструктурой мегаполиса, а открытие еще одного вокзала позволит сделать более удобным для горожан наземное метро.

По словам Собянина «Марьина Роща» МЦД-2 - современный вокзал, который будет удобен для пассажиров, в том числе маломобильных горожан и пассажиров с детьми – в нем установлены современные лифты и эскалаторы, а его надземный вестибюль будет выполнять и функцию пешеходного перехода между двумя частями района.

Территорию вокруг вокзала благоустроят, организовав проезд с велодорожками, новые пешеходные переходы и парковки.