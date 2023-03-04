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Сергей Собянин: Благодаря проектам комплексного развития территорий в Москве появится более 20 детсадов и школ

15:11 04.03.2023

Выполнение проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве позволит открыть более 20 школ и детских садов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, программа КРТ дает возможность приводить в порядок бывшие промзоны и неэффективно используемые территории мегаполиса, создавая на их месте жилье и социальные объекты, а также создавая рабочие места.

По данным градоначальника, в Отрадном, Бабушкинском и Ярославском районах появятся три школы для 1370 учащихся и три детских сада на 650 воспитанников. В Войковском и Головинском районах построят три школы для 2500 учащихся и четыре детских сада для 950 воспитанников. Кроме того, в Кунцеве, Зюзине, Щукине, Москоречье-Сабуровом, Соколиной Горе и Рязанском районе возведут три школы почти для 1500 учащихся и пять детских садов, рассчитанных на 1200 воспитанников.
Как сообщил мэр, всего в Москве сейчас выполняют 25 проектов КРТ, в сумме инвестиции в них составляют около 705 млрд руб.

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