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НОВОСТИ

Мэр Собянин сообщил о максимальной востребованности новых станций БКЛ метро

11:35 05.03.2023

Новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) активно используются горожанами и, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник сообщил своем блоге, опубликовав также фотографии станций. Как написал глава города, они «оказались очень востребованными» «с первых часов работы».

Отметим, что с 2011 года открылось 78 новых станций метро. 1 марта была полностью открыта Большая кольцевая линия метро, которая стала самой длинной в мире, обогнав пекинскую кольцевую. После открытия новых станций БКЛ пять дней вход на ее станции был бесплатным для пассажиров.

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