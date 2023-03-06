Сергей Собянин: Подготовка к запуску МЦД-4 идет полным ходом
15:18 06.03.2023
В Москве активно готовится запуск четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию «Очаково», где завершилась реконструкция – это будет пятнадцатый современный пригородный вокзал на Калужском направлении Московской железной дороги. «Таким образом, обновление Калужского направления полностью завершилось», - написал мэр в своем Telegram-канале.
Планируется, что после открытия нового пригородного вокзала и запуска МЦД-4 улучшится транспортное обслуживание 40 тыс. жителей южной части района Очаково-Матвеевское. Пока до ближайшего метро им приходится 25 минут идти пешком.
По словам Сергея Собянина, МЦД-4 пройдет через Москву с запада на восток и свяжет семь центральных вокзалов мегаполиса. К моменту его полного запуска большинство пригородных вокзалов по комфортности не будут уступать станциям метроgолитена.
Напомним, станция «Очаково» была закрыта на реконструкцию в июле 2022 года. Вместо нее появился современный пригородный вокзал с новыми платформами и надземным вестибюлем, приспособленный для поездок маломобильных граждан и пассажиров с детьми. Надземный пассажирский вестибюль горожане смогут использовать и для прохода к поездам, и как безопасный пешеходный переход через железную дорогу.
Как предполагают эксперты, к 2025 году ежедневный пассажиропоток станции «Очаково» увеличится в 2 раза - с 4,3 тыс. до 8,6 тыс. человек. При этом снизится нагрузка на станцию метро «Озерная» (до 11%) и Аминьевское шоссе (до 5%).
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