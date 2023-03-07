Сергей Собянин одобрил проекты строительства в Зеленограде двух промкомплексов

18:34

В Зеленограде будут построены два промышленных комплекса. Соответствующее решение было подписано мэром Сергеем Собяниным. Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, объекты появятся в районе Савёлки.

Ожидается, что в результате мегаполис получит более 350 рабочих мест. Проекты планирует выполнить частный инвестор, который является участником городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. «Эта программа была утверждена в Москве в 2019 году, - отметил мэр. - Она дает льготы застройщикам, которые наряду с жильем строят офисы, промышленные, социальные, спортивные, торговые объекты и т.д.».

Уже одобренные по программе проекты позволят создать в Москве примерно 57 тыс. рабочих мест.