0
0
242
НОВОСТИ

Мэр Собянин представил топ-5 мостов с лучшими видами на ночную Москву

20:02 08.03.2023

С мостов в центре Москвы открываются лучшие виды на ночную столицу, написал  мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Как отметил градоначальник, вечером в Москве зажигают почти миллион уличных светильников, при этом для каждого объекта в городе придумана своя уникальная подсветка.

Наиболее эффектно Москва, по мнению главы города, выглядит при взгляде с пяти городских мостов. Первый из них – Патриарший, возле Храма Христа Спасителя, с которого виден этот собор, памятник Петру I, Кремль и Большой Каменный мост. Второй - Большой Устьинский, с которого хорошо виден Кремль, Зарядье и Высотка на Котельнической набережной. Третий – Крымский, с которого можно полюбоваться на Новую Третьяковку, здание РАН и Андреевский пешеходный мост. Четвертый   – Третьяковский мост, с которого открывается вид на ГЭС-2, Малый Каменный мост. Пятый - Большой Каменный, позволяющий увидеть Кремль, Кремлевскую набережную, Храм Христа Спасителя и Пречистенскую набережную. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 08.03.2023
Дуда заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29
0
157
19:20 08.03.2023
Боррель призвал не бояться правды о "Северном потоке", но обсуждать отказался
0
232
19:10 08.03.2023
База морской пехоты Великобритании появилась на севере Норвегии
0
253
18:50 08.03.2023
Студентке сменившей пол отказали в выдаче дубликата диплома на новое имя
0
325
17:50 08.03.2023
Глава ВТБ считает, что российские бизнесмены должны забыть о дружбе с Западом
0
390
16:30 08.03.2023
В фонд из которого оплачивается вооружение Украины ЕС направит еще 2 млрд евро
0
422
15:35 08.03.2023
Сергей Собянин: В индустриальном парке «Руднёво» введены в эксплуатацию корпуса КБ и опытного производства
0
390
15:30 08.03.2023
Украина рассчитывает на ПВО и миллион артиллерийских натовских снарядов
0
484
15:20 08.03.2023
Артемовск может пасть в ближайшие дни, но о переломе в войне говорить рано - Столтенберг
0
588
15:08 08.03.2023
Мэр Собянин: Главврачи поликлиник теперь могут следить за работой с пациентами во всех филиалах онлайн
0
454

Возврат к списку