Мэр Собянин представил топ-5 мостов с лучшими видами на ночную Москву
20:02 08.03.2023
С мостов в центре Москвы открываются лучшие виды на ночную столицу, написал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Как отметил градоначальник, вечером в Москве зажигают почти миллион уличных светильников, при этом для каждого объекта в городе придумана своя уникальная подсветка.
Наиболее эффектно Москва, по мнению главы города, выглядит при взгляде с пяти городских мостов. Первый из них – Патриарший, возле Храма Христа Спасителя, с которого виден этот собор, памятник Петру I, Кремль и Большой Каменный мост. Второй - Большой Устьинский, с которого хорошо виден Кремль, Зарядье и Высотка на Котельнической набережной. Третий – Крымский, с которого можно полюбоваться на Новую Третьяковку, здание РАН и Андреевский пешеходный мост. Четвертый – Третьяковский мост, с которого открывается вид на ГЭС-2, Малый Каменный мост. Пятый - Большой Каменный, позволяющий увидеть Кремль, Кремлевскую набережную, Храм Христа Спасителя и Пречистенскую набережную.
НОВОСТИ
- 20:30 08.03.2023
- Дуда заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29
- 19:20 08.03.2023
- Боррель призвал не бояться правды о "Северном потоке", но обсуждать отказался
- 19:10 08.03.2023
- База морской пехоты Великобритании появилась на севере Норвегии
- 18:50 08.03.2023
- Студентке сменившей пол отказали в выдаче дубликата диплома на новое имя
- 17:50 08.03.2023
- Глава ВТБ считает, что российские бизнесмены должны забыть о дружбе с Западом
- 16:30 08.03.2023
- В фонд из которого оплачивается вооружение Украины ЕС направит еще 2 млрд евро
- 15:35 08.03.2023
- Сергей Собянин: В индустриальном парке «Руднёво» введены в эксплуатацию корпуса КБ и опытного производства
- 15:30 08.03.2023
- Украина рассчитывает на ПВО и миллион артиллерийских натовских снарядов
- 15:20 08.03.2023
- Артемовск может пасть в ближайшие дни, но о переломе в войне говорить рано - Столтенберг
- 15:08 08.03.2023
- Мэр Собянин: Главврачи поликлиник теперь могут следить за работой с пациентами во всех филиалах онлайн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать