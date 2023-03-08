Мэр Собянин представил топ-5 мостов с лучшими видами на ночную Москву

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С мостов в центре Москвы открываются лучшие виды на ночную столицу, написал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Как отметил градоначальник, вечером в Москве зажигают почти миллион уличных светильников, при этом для каждого объекта в городе придумана своя уникальная подсветка.

Наиболее эффектно Москва, по мнению главы города, выглядит при взгляде с пяти городских мостов. Первый из них – Патриарший, возле Храма Христа Спасителя, с которого виден этот собор, памятник Петру I, Кремль и Большой Каменный мост. Второй - Большой Устьинский, с которого хорошо виден Кремль, Зарядье и Высотка на Котельнической набережной. Третий – Крымский, с которого можно полюбоваться на Новую Третьяковку, здание РАН и Андреевский пешеходный мост. Четвертый – Третьяковский мост, с которого открывается вид на ГЭС-2, Малый Каменный мост. Пятый - Большой Каменный, позволяющий увидеть Кремль, Кремлевскую набережную, Храм Христа Спасителя и Пречистенскую набережную.