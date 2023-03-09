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Сергей Собянин: За 15 лет работы санитарной авиации Москвы спасено почти 7 000 человек

16:52 09.03.2023

В Москве за 15 лет при помощи санитарной авиации удалось спасти почти 7 000 человек. По словам мэра Сергея Собянина, в мегаполисе санавиация незаменима на экстренных вызовах.

Сейчас в московском авиацентре есть пять вертолетов для медико-санитарной эвакуации. На их борту всегда два пилота авиацентра, врач и фельдшер Центра медицины катастроф Москвы. При этом работать в санитарной авиации - непростая задача, поскольку пилотам и врачам необходимо быть физически готовыми, пройти обучение и получить необходимый допуск. Вертолет же оснащен оборудованием, необходимым для сохранения жизни пациента. «По сути, это летающая реанимация. Главная задача экипажа - оказать помощь и эвакуировать пострадавшего в больницу как можно быстрее», - написал Собянин в своем Telegram-канале. 

В среднем вертолет долетает от места дежурства в заданную точку в Москве за 10-15 минут.

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