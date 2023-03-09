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Мэр Собянин: В театре Олега Табакова на Чистых прудах проведут капитальный ремонт

18:25 09.03.2023

В столичном Театре Олега Табакова на Чистых прудах проведут капитальный ремонт. По словам мэра Москвы Сергея Собянина для театра, который занимает подвал и первый этаж построенного в 1900 году дома на улице Чаплыгина, ремонт будет долгожданным. «Дом - объект культурного наследия, - отметил градоначальник в своем Telegram-канале. - Поэтому капитальные стены театра и своды подвала отреставрируют, также специалисты приведут в порядок сохранившуюся потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет».

В результате ремонта театр сделают более технологичным. Например, будут организованы современный постановочный свет, звук, сценическая механизация, технологическое телевидение и видеопроекция. При этом в стенах сделают специальные проемы и двери, позволяющие создавать различные сценические эффекты. Также планируется улучшить шумоизоляцию. Хотя помещения полностью обновятся, сохранится камерность, а в зрительном зале будет всего 119 мест.

Центром композиции модернизированного театра станет чугунная лестница, по которой можно будет спуститься из фойе в зрительный зал. Рядом с лестницей будет расположено панно работы мастерской Александра Рукавишникова, выполненное в стиле фэнтези.

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