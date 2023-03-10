Мэр Собянин отметил эффективность субсидий на лизинг для столичных промпредприятий

18:16

Московские субсидии на лизинг позволяют поддерживать рост промышленного производства в мегаполисе. По словам мэра Сергея Собянина, в 2023 году их уже смогли получить четыре компании, в числе которых мясоперерабатывающий завод «Царицыно». «Выделили столичным производителям больше 107 млн руб. на лизинг с начала года, написал глава города в своем Telegram-канале. - Это треть от всего объема средств, выданных на эти цели в 2022 году».

Среди получивших субсидии компаний - производители мясной и хлебобулочной продукции, агрегатов авиационных топливных, гидравлических и электрических систем; электронных решений для автотранспорта. По словам мэра, они обеспечивают трудоустройство почти 2000 москвичей.

В частности, получателем субсидии стал мясоперерабатывающий завод «Царицыно», поставляющий продукцию почти в 340 российских городов. Компания благодаря поддержке Москвы смогла взять в лизинг новое оборудование и теперь получит возможность нарастить объем производства и расширит ассортимент.

По словам Собянина, кроме возмещения затрат по лизингу, промпредприятия в Москве могут получить и другие виды субсидий до 100 млн и 200 млн руб. в год.