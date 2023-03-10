Мэр Собянин отметил эффективность субсидий на лизинг для столичных промпредприятий
18:16 10.03.2023
Московские субсидии на лизинг позволяют поддерживать рост промышленного производства в мегаполисе. По словам мэра Сергея Собянина, в 2023 году их уже смогли получить четыре компании, в числе которых мясоперерабатывающий завод «Царицыно». «Выделили столичным производителям больше 107 млн руб. на лизинг с начала года, написал глава города в своем Telegram-канале. - Это треть от всего объема средств, выданных на эти цели в 2022 году».
Среди получивших субсидии компаний - производители мясной и хлебобулочной продукции, агрегатов авиационных топливных, гидравлических и электрических систем; электронных решений для автотранспорта. По словам мэра, они обеспечивают трудоустройство почти 2000 москвичей.
В частности, получателем субсидии стал мясоперерабатывающий завод «Царицыно», поставляющий продукцию почти в 340 российских городов. Компания благодаря поддержке Москвы смогла взять в лизинг новое оборудование и теперь получит возможность нарастить объем производства и расширит ассортимент.
По словам Собянина, кроме возмещения затрат по лизингу, промпредприятия в Москве могут получить и другие виды субсидий до 100 млн и 200 млн руб. в год.
НОВОСТИ
- 19:35 10.03.2023
- Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется - Минобороны РФ
- 18:20 10.03.2023
- Впервые с конца апреля прошлого года, курс евро превысил 81 рубль
- 17:40 10.03.2023
- Зеленский заявил, что украинцы не причастны к подрыву «Северных потоков»
- 17:20 10.03.2023
- 79% молодых россиян хотели бы открыть собственный бизнес – опрос
- 17:12 10.03.2023
- Лавров назвал детским лепетом новые версии СМИ Запада по взрывам на «Северных потоках»
- 17:00 10.03.2023
- Профицит внешней торговли РФ в январе — феврале снизился до $15,3 млрд
- 16:32 10.03.2023
- Власти США противоречат своим же заявлениям о работе биолабораторий на Украине — МО РФ
- 16:12 10.03.2023
- Пособия женам мигрантов надо назначать при условии знания русского языка, считает Фадеев
- 16:00 10.03.2023
- ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов
- 15:32 10.03.2023
- Запад хочет натравить Индию и Китай друг на друга — Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать