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В Москве выявили 2 214 случаев заражения коронавирусом за сутки

14:00 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 214 против 1 327 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 442 789 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни возросло на 7 против 9 днем ранее, до 48 322. Таким образом, в городе зарегистрировали минимальное количество смертей из-за ковида за сутки с 25 июля 2022 года.

Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 121, до 3 245 914.

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