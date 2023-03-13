Сергей Собянин: В проекте "Бизнес уикенд" за четыре года прошли обучение более 180 тыс. москвичей
18:26 13.03.2023
В рамках специального проекта «Бизнес-уикенд» за четыре года получили знания более 180 тыс. жителей Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, они прошли обучение, которое помогло этим москвичам открыть собственное дело или нарастить увеличить прибыль уже существующих компаний.
«Всего за это время на различные мероприятия «Бизнес-уикенда» зарегистрировались свыше 228 тыс. жителей столицы от 16 до 35 лет», - сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Участники «Бизнес-уикенда» проходят три ступени. На первой их ждут тренинги, на которых за два часа в формате игры можно пройти все стадии развития стартапа. Учащиеся сами ищут рыночные ниши и готовят бизнес-проекты. На второй ступени, которая называется «Бизнес-уикенд-марафон», есть возможность глубоко и детально проработать свои идеи. Третья ступень - акселератор, который помогает предпринимателям, желающим масштабировать бизнес и развивать его.
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