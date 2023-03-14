Кремль надеется, что Путин проведет в этом году прямую линию с россиянами
12:20 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин может провести в этом году традиционную прямую линию с гражданами. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будем надеяться, что да», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, состоится ли прямая линия в этом году. Он не стал исключать, что ее могут совместить с большой пресс-конференцией: «Может быть». По его словам, это «востребованные, популярные форматы». «Мы не будем их забывать», — подчеркнул Песков.
Сроки возможного проведения прямой линии пока не определены, уточнил пресс-секретарь.
НОВОСТИ
- 11:00 14.03.2023
- Военные построили огромное число фортификационных сооружений в Херсонской области — Сальдо
- 10:05 14.03.2023
- Киев активизировал работу диверсантов на сватовско-кременском направлении, сообщил Марочко
- 22:00 13.03.2023
- ВСУ несут тяжелые потери в Артемовске из-за логистических проблем — WSJ
- 20:40 13.03.2023
- В этом году призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам — Картаполов
- 19:20 13.03.2023
- ЕС не знает, какое количество боеприпасов сможет передать Украине — Bloomberg
- 18:40 13.03.2023
- США готовы потратить на закупку боеприпасов в новом финансовом году $30,6 млрд — Пентагон
- 15:00 13.03.2023
- В Думу внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года
- 10:05 13.03.2023
- Киев привлекает к службе в ВСУ женщин с образованием в области химии и биологии — Марочко
- 10:00 13.03.2023
- Британия увеличит военный бюджет в ближайшие два года — канцелярия премьера
- 09:05 13.03.2023
- Запущенные КНДР с подводной лодки крылатые ракеты пролетели 1 500 км — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать