Кремль надеется, что Путин проведет в этом году прямую линию с россиянами

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин может провести в этом году традиционную прямую линию с гражданами. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будем надеяться, что да», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, состоится ли прямая линия в этом году. Он не стал исключать, что ее могут совместить с большой пресс-конференцией: «Может быть». По его словам, это «востребованные, популярные форматы». «Мы не будем их забывать», — подчеркнул Песков.

Сроки возможного проведения прямой линии пока не определены, уточнил пресс-секретарь.